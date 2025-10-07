Новости регионов: медведь появился в центре города на острове Итуруп

В Курильске на острове Итуруп объявлена "медвежья опасность". В центре города замечен хищник, и власти просят жителей соблюдать осторожность: не приближаться к животному, не пытаться фотографировать его, держать детей под присмотром и сохранять спокойствие при встрече с медведем.

На Чукотке в Сети стало популярным видео с пляжем моржей на острове Ратманова. Ластоногие расположились у воды настолько плотно, что между ними не видно земли. Пользователи сравнили кадры с летним отдыхом людей на море, при этом моржи ведут себя спокойно и не спорят за место.

