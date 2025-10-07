Форма поиска по сайту

07 октября, 07:30

Регионы

Новости регионов: медведь появился в центре города на острове Итуруп

"Московский патруль": житель Подольска избил собаку-инвалида

Напавшему на собаку-инвалида жителю Подольска грозит серьезное наказание

"Интервью": Роксана Бабаян – о защите бездомных животных

Эксперты рассказали про общественные и законодательные инициативы в сфере защиты животных

Полицейские задержали мужчину, избившего собаку-инвалида в Подольске

Мужчина избил собаку-инвалида в Подольске

Новости регионов: автобои собрали тысячи зрителей под Краснодаром

Новости регионов: башкирские силачи установили рекорд по буксировке ракеты "Тополь-М"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

В Курильске на острове Итуруп объявлена "медвежья опасность". В центре города замечен хищник, и власти просят жителей соблюдать осторожность: не приближаться к животному, не пытаться фотографировать его, держать детей под присмотром и сохранять спокойствие при встрече с медведем.

На Чукотке в Сети стало популярным видео с пляжем моржей на острове Ратманова. Ластоногие расположились у воды настолько плотно, что между ними не видно земли. Пользователи сравнили кадры с летним отдыхом людей на море, при этом моржи ведут себя спокойно и не спорят за место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

