Собака пожертвовала собой, чтобы спасти хозяйку от ядовитой змеи

Фото: 123RF/belizar

В китайской провинции Хэбэй собака по кличке Хэтао спасла свою хозяйку Мэн от змеи, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Двухлетний сиба-ину находился со своей хозяйкой в саду, когда к ней подползла ядовитая змея. Хэтао мгновенно отреагировал на опасность – вступил в схватку и получил укус.

Рана могла оказаться смертельной, но владельцы собаки поступили решительно. Когда в местной ветклинике не оказалось противоядия, супруг Мэн отправился в Пекин за нужным лекарством. А женщина тем временем каждые полчаса поила Хэтао водой.

Правильное лечение и домашний уход помогли. Состояние собаки улучшилось.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в индийском штате Керала напали на питона. Они расправились с ним и унесли домой для приготовления карри. Против них возбудили дело по статье о нарушении закона о защите дикой природы.

