Двое мужчин напали на питона и приготовили из него карри в Индии

Фото: 123RF/mazikab

Двое мужчин напали на питона и съели его в индийском штате Керала. Против них возбудили дело по статье о нарушении закона о защите дикой природы, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Мужчины, являющиеся сотрудниками лесного ведомства, обнаружили питона на каучуковой плантации. Они расправились с ним, а затем забрали домой и приготовили карри.

О происшествии стало известно лесничим. Они провели обыски и нашли части питона, а также готовое блюдо.

Ранее годовалый ребенок в индийском штате Бихар загрыз и разорвал 70-сантиметровую кобру, приняв животное за игрушку. По словам очевидцев, малыш по имени Говинда играл в своем доме, когда к нему подползла кобра. Змея была слишком близко, из-за чего привлекла внимание ребенка.

