Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 09:48

В мире
Главная / Новости /

ABC News: неизвестный объект на парашюте приземлился на поле в США

Неизвестный объект на парашюте приземлился на поле в США

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Ann Vincent Walter

В США в поле Техаса сел странный объект на парашюте. Его размер можно сравнить с автомобилем, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ABC News.

Американка Энн Уолтер заметила аппарат во время его полета. По словам женщины, объект был серебристого цвета, на нем виднелась аббревиатура NASA.

Она обратилась в офис шерифа, после чего аппарат забрали. Позже выяснилось, что его запустили днем ранее в Нью-Мексико.

Ранее неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму на севере Аргентины. В связи с этим власти создали 30-метровый периметр безопасности. По данным СМИ, там зафиксировали большой цилиндр длиной около 1,7 метра и диаметром порядка 1,2 метра.

Многие считают, что объект представляет из себя космический мусор.

Читайте также


за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика