WSJ: Пентагон распространял ложь об НЛО, чтобы скрыть разработку стелс-истребителей

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Пентагон на протяжении нескольких десятилетий специально распространял информацию про НЛО, чтобы отвлечь внимание от создания стелс-истребителей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что в 1980-е годы один из солдат ВВС США посетил бар около "Зоны 51" в штате Невада, где располагается военно-испытательная база. Военный показал владельцу этого бара фотографии летающих тарелок. Вскоре после этого местные СМИ начали писать, что американские войска тайно тестируют технологии инопланетян.

Однако в действительности эти фотографии оказались подделкой, а военный ВВС специально распространил эту дезинформацию. Это удалось выяснить только в 2023 году.

Цель таких манипуляций заключалась в том, чтобы скрыть реальные разработки США на этой базе, в частности, производство сверхсекретных стелс-истребителей.

Ранее министерство обороны США заявило, что не нашло никаких доказательств посещения Земли пришельцами. Управление по разрешению аномалий во всех областях составило документ, который представляет собой обзор всех официальных расследований на тему НЛО, найденных на территории США, а также содержимого правительственных архивов.

По словам аналитиков, все расследования показали, что в большинстве случаев наблюдения на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации.