Daily Mail: инопланетяне могли быть причиной смерти польского шахтера в Британии

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Инопланетяне могли быть причиной смерти польского шахтера. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, 6 июня 1980 года в британском городе Тодморден сотрудник полиции Алан Годфри нашел труп 56-летнего шахтера Зигмунда Адамски, который являлся польским эмигрантом. Правоохранитель отметил, что тело мужчины аккуратно лежало на куче угля, высота которой составляла 3 метра.

Выяснилось, что за 5 дней до произошедшего шахтер пропал. В тот момент, когда мужчину обнаружил полицейский, на нем был костюм без рубашки, а его волосы были грубо обрезаны. При этом лицо Адамски выражало ужас, а на шее, голове и плечах были выявлены ожоги, покрытые неизвестной мазью, которую так и не удалось определить.

Как утверждают журналисты, после вскрытия было установлено, что мужчина скончался от сердечного приступа. Однако до сих пор неизвестно, как он оказался в Тодмордене, который расположен в 50 километрах от его дома.

Местные власти выдвигали сразу несколько версий: от вмешательства Комитета госбезопасности СССР (КГБ) в период Холодной войны до удара шаровой молнии. Однако самым популярным вариантом стало похищение инопланетянами, уточняет издание. Полицейский, который нашел тело мужчины, заявил, что спустя 5 месяцев после случившегося он заметил белый ромбовидный объект в воздухе, похожий на НЛО.

После яркой вспышки Годфри потерял сознание. Когда он пришел в себя, то заметил, что его автомобиль был перемещен на 27 метров, а участок дороги остался сухим в дождливую погоду. Из-за этого инцидента, как отмечают журналисты, карьера сотрудника полиции была разрушена, так как он подвергся насмешкам и давлению со стороны начальства.

При этом издание указывает, что после случившегося Тодморден называют "долиной НЛО" из-за частых сообщений о странных явлениях.

Ранее следователи назвали причину гибели 9 студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. По их мнению, это произошло из-за схода снежной лавины и неопытности.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе места происшествия прошел циклон, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов. Некоторые из тургруппы умерли от обморожения, а остальные – из-за различных травм.

Конспирологи не поверили в эту версию. Они предполагают, что к гибели туристов причастны военные, которые тестировали на этой территории секретное оружие, и даже инопланетяне.

