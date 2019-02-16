Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова

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Шведская экспедиция представила свою версию гибели туристической группы Дятлова в 1959 году, пишет Aftonbladet.

Исследователи сделали вывод, что причиной трагедии стала сильная буря.

Археолог Ричард Хольмгрен предположил, что молодые люди могли в спешке покинуть палатку, испугавшись, что ее сдует.

"Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал", – отметил он.

Исследователи из Швеции поехали на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться группа.

Ранее стало известно, что на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, представили записку Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Владимиру Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели туристов в Свердловск.

Документ представил исследователь Олег Архипов. По его мнению, эта записка может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии.

Трагедия произошла неподалеку от горы Отортен. Всего существует 75 версий развития событий, однако в Генпрокуратуре наиболее вероятными считают три сценария, не связанных с криминалом.

Перевалом Дятлова называют место гибели группы на Северном Урале. Среди погибших были пятеро студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководил походом Игорь Дятлов. Тела туристов нашли в разных местах далеко от палатки.