Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

На ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, представили записку Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Владимиру Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели туристов в Свердловск.

Архивный документ представил исследователь Олег Архипов. По его мнению, эта записка может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, сообщает "Интерфакс".

Документ датирован 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели группы стало известно позже.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", – заявил Архипов.

Он уточнил, что записку, а также другие документы он получил из архива семьи Коротаева.

Была проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подлинность документа.

Ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что в ведомстве намерены установить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года.

Трагедия произошла неподалеку от горы Отортен. Всего существует 75 версий развития событий, однако в Генпрокуратуре наиболее вероятными считают три сценария, не связанных с криминалом. По словам Куренного, специалисты будут искать версию, которую можно подтвердить достоверными фактами.

Перевалом Дятлова называют место гибели группы на Северном Урале. Среди погибших были пятеро студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководил походом Игорь Дятлов.

Тела туристов нашли в разных местах далеко от палатки. По данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.