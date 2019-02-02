Новый архивный документ о гибели группы Дятлова представили в Екатеринбурге

На ежегодной конференции, посвященной гибели группы Дятлова, представили записку Василия Темпалова, являвшегося тогда прокурором Ивделя, следователю Владимиру Коротаеву о том, что он выезжает для расследования дела о гибели туристов в Свердловск.
Архивный документ представил исследователь Олег Архипов. По его мнению, эта записка может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту трагедии, сообщает "Интерфакс".
Документ датирован 15 февраля 1959 года, тогда как о гибели группы стало известно позже.
"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", – заявил Архипов.
Он уточнил, что записку, а также другие документы он получил из архива семьи Коротаева.
Была проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подлинность документа.
Ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что в ведомстве намерены установить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года.
Трагедия произошла неподалеку от горы Отортен. Всего существует 75 версий развития событий, однако в Генпрокуратуре наиболее вероятными считают три сценария, не связанных с криминалом. По словам Куренного, специалисты будут искать версию, которую можно подтвердить достоверными фактами.
Перевалом Дятлова называют место гибели группы на Северном Урале. Среди погибших были пятеро студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководил походом Игорь Дятлов.
Тела туристов нашли в разных местах далеко от палатки. По данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
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