Генпрокуратура вновь расследует гибель группы Дятлова

Фото: участника поисков А. С. Чеглакова

Установить истинную причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в феврале 1959 года намерены в Генпрокуратуре РФ. Об этом представитель ведомства Александр Куренной рассказал на интернет-канале "Эфир".

Трагические события произошли неподалеку от горы Отортен. Всего существует 75 версий развития событий, однако в Генпрокуратуре наиболее вероятными считают три сценария, не связанных с криминалом.

По словам Куренного, специалисты будут искать версию, которую можно подтвердить достоверными фактами. "Наиболее вероятны три версии, которые так или иначе связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган", – сказал он.

Уголовное дело сейчас изучается. Уже в марте на место гибели людей поедут сотрудники свердловской прокуратуры и МЧС. Также будет проведено девять экспертиз.

Возобновить расследование ведомство решило после обращений родственников жертв, подозревающих, что криминалисты скрыли всю правду о случившемся.

В постановлении о прекращении уголовного дела от 1959 года причиной трагедии названа "стихийная сила, которую туристическая группа преодолеть не смогла".

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы на Северном Урале. Среди погибших были пятеро студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководил походом Игорь Дятлов.

Тела туристов нашли в разных местах далеко от палатки. По данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. При этом у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

В прошлом году в Сети появился ролик к фильму о трагедии на перевале Дятлова. Премьера самой картины назначена на 2019 год – к 60-летнему юбилею печальной даты.