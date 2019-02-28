Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:36

СК назвал причину гибели группы Дятлова

общество

08:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: кадр из фильма "Тайна горы мертвецов"

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. К такому выводы пришел Следственный комитет России.

Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

Туристы не учли погодные условия, а установка лагеря на склоне горы стала фатальной ошибкой, считают специалисты. Более того, сами дятловцы спровоцировали сход снежного оползня. На одном из последних фотокадров видно, как они роют в снегу яму под "фундамент", пишет "Московский комсомолец".

Так, первая группа туристов погибла у костра, не имея возможности поддерживать огонь. Вторая группа, которой руководил сам Дятлов, погибла при попытке пробиться к заваленной палатке. Третья группа отправилась на поиски более надежного укрытия, добралась до перешейка, где провалилась под снег.

Следователи также указали, что ни один из членов группы не участвовал в зимних походах 3-й категории сложности. Сам Дятлов участвовал лишь в одном из таких походов. Уровень подготовки туристической группы не соответствовал сложности экспедиции.

В феврале 1959 в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.

Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика