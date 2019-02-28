СК назвал причину гибели группы Дятлова

Фото: кадр из фильма "Тайна горы мертвецов"

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. К такому выводы пришел Следственный комитет России.

Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.

Туристы не учли погодные условия, а установка лагеря на склоне горы стала фатальной ошибкой, считают специалисты. Более того, сами дятловцы спровоцировали сход снежного оползня. На одном из последних фотокадров видно, как они роют в снегу яму под "фундамент", пишет "Московский комсомолец".

Так, первая группа туристов погибла у костра, не имея возможности поддерживать огонь. Вторая группа, которой руководил сам Дятлов, погибла при попытке пробиться к заваленной палатке. Третья группа отправилась на поиски более надежного укрытия, добралась до перешейка, где провалилась под снег.

Следователи также указали, что ни один из членов группы не участвовал в зимних походах 3-й категории сложности. Сам Дятлов участвовал лишь в одном из таких походов. Уровень подготовки туристической группы не соответствовал сложности экспедиции.

В феврале 1959 в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.

Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.

