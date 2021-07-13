Эксперт раскрыл тайну неизвестных улик по делу гибели группы Дятлова

Фото: dyatlovpass.com
Президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что армейская фляжка и стальной шип от ботинка требуют пристального внимания. По его мнению, эти предметы могут послужить основой для возобновления следственного дела, передает "Звезда".
В настоящее время личные вещи погибших на перевале Дятлова представлены на выставке в Екатеринбурге. Кунцевич отметил, что в экспозиции есть артефакты, которые могут помочь инсценировать трагедию.
По его словам, фляжка, обнаруженная в палатке дятловцев, не принадлежала членам экспедиции.
"На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (участник группы Дятлова. – Прим. ред.), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт", – отметил эксперт.
Также президент Фонда памяти подчеркнул, что туристы не использовали для спирта фляжки, а в целях удобства применяли резиновые грелки.
Кроме того, исследователя заинтересовал стальной шип ботинок, который, по мнению ученого, не могли оставить члены группы.
"У них не было отриконенных ботинов, а мы нашли прямо под кедром выломанный из обуви отриконенный стальной шип. И он выворочен был. Такое представление, что кто-то в этих ботинках лез на кедр и как-то повернул ногу круто", – уточнил специалист.
Ранее сообщалось, что СК России пришел к выводу, что туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла из-за схода снежной лавины и неопытности. Специалисты проанализировали данные ближайших к месту событий метеостанций и установили, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона, сопровождавшийся сильным снегопадом, ураганным ветром и падением температуры до минус 40 градусов.
В феврале 1959 в окрестностях горы Отортен были обнаружены тела девяти студентов Уральского политехнического института. Они отправились в поход в составе группы под руководством Игоря Дятлова. Причиной смерти некоторых из них стало обморожение. Другие скончались из-за различных травм.
Конспирологи не поверили официальной версии произошедшего. Они не исключали, что к гибели туристов могли быть причастны военные, которые испытывали в районе секретное оружие, и даже инопланетяне.
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