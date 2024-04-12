Около 27% россиян верят в существование инопланетян

Фото: depositphotos/galdzer

Каждый четвертый россиянин верит в существование инопланетной жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сети семейных фиджитал парков, который был проведен в преддверии Дня космонавтики.

Опрос показал, что 42% респондентов допускают, что инопланетная жизнь возможна. 5% людей сказали, что верили в НЛО в детстве, но с возрастом перестали.

Порядка 46% опрошенных, которые признают возможность существования других цивилизаций, основываются на изучении научных гипотез и фактов о космосе. Еще 17% респондентов поверили в существование инопланетной жизни после просмотра фантастических фильмов. 14% опрошенных утверждают, что видели НЛО.

По данным опроса, большая часть респондентов затрудняются сказать, как выглядят инопланетяне. Так, 54% считают, что эти существа не похожи ни на что известное человечеству. В то время, как 20% предполагает, что представители других цивилизаций могут быть похожи на людей.

Как уточняется, 10% респондентов представляют инопланетян в виде энергетических или световых сущностей, 4% склоняются к тому, что они похожи на животных или насекомых. Только 3% участников опроса считают, что эти существа похожи на роботов. Лишь 9% людей представляют себе стереотипный образ инопланетян – "зеленых человечков".

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян. Он предполагает, что люди – единственные существа с сознанием в этой части Галактики.