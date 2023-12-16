Маск заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян

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В настоящее время нет никаких доказательств существования инопланетян в галактике Млечный Путь, отметил основатель SpaceX Илон Маск на празднике партии "Братья Италии" в Риме.

"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне" <...>. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием", – приводит ТАСС его слова.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан сообщил, что инопланетяне прилетали на Землю. Эксперт высказал предположение, что люди встречали их и раньше, однако, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили ничего необычного.

Как утверждают СМИ, некоторое время назад ЦРУ привлекало профессора к расследованию "гаванского синдрома" и анализа "материалов, предположительно оставленных НЛО".



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