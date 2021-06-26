В США назвали НЛО угрозой нацбезопасности

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Фото: depositphotos/galdzer
Неопознанные летающие объекты могут стать угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку есть риск, что НЛО будут загромождать воздушное пространство страны и мешать летчикам. Об этом говорится в докладе нацразведки США, опубликованном 25 июня.
"Неопознанные воздушные явления также могут представлять вызов в области национальной безопасности, если они являются платформами сбора информации иностранных противников", – уточняется в документе.
Национальная разведка Штатов заявила, что для изучения данных явлений требуется больше времени и средств. В докладе также указано, что датчики, установленные на военных платформах США не подходят для идентификации НЛО.
"Точки обзора датчиков и количество датчиков, одновременно наблюдающих за объектом играют существенную роль в различении НЛО", – отмечается в докладе.
В августе прошлого года российский космонавт Иван Вагнер, находясь на борту МКС, случайно снял на видео группу неопознанных объектов. Он любовался полярным сиянием над Антарктидой, но в кадр попали пять точек, которые летели на одинаковом расстоянии друг от друга. Космонавт предположил, что это могли быть метеоры, спутники или НЛО.
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