Mirror: неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине

Фото: depositphotos/paulfleet

Неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Пуэрто-Тироле на севере Аргентины. В связи с этим власти создали 30-метровый периметр безопасности, сообщает газета Mirror.

По данным издания, там зафиксировали большой цилиндр длиной около 1,7 метра и диаметром порядка 1,2 метра. При этом он был покрыт черными волокнами, похожими на волосы.

Объект осмотрели полиция, спасатели и взрывотехники. Они установили, что он не содержит опасных материалов. В настоящее время выясняется, чем является этот "метеорит".

Вместе с тем в Сети начали появляться предположения. Многие считают, что объект представляет из себя космический мусор, который мог остаться от миссии компании SpaceX.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон на протяжении нескольких десятилетий распространял информацию про НЛО, чтобы отвлечь внимание от создания стелс-истребителей.

Согласно расследованию журналистов, в 1980-е годы солдат ВВС США посетил бар возле "Зоны 51", где находится военно-испытательная база. Он показал владельцу бара фотографии летающих тарелок, после чего СМИ начали писать о том, что американские войска тестируют инопланетные технологии.

Цель этих манипуляций заключалась в том, чтобы скрыть реальные разработки США на этой базе.

