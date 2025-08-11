Экс-астронавт NASA Скотт рассказала о желании встретиться с пришельцами

Фото: depositphotos/Shad.off

Бывшая астронавт NASA Николь Скотт в интервью YouTube-каналу LADbible Stories рассказала, что хотела бы встретиться с пришельцами, передает "Газета.ру".

Скотт летала на МКС дважды, в 2009 и 2011 годах, и провела на станции 103 дня. Скотт поделилась, что ей часто задают вопрос, встречала ли она пришельцев или замечала следы их присутствия.

Астронавт объяснила, что не видела инопланетную жизнь, однако некоторые явления вызывали у нее удивление и напоминали о неопознанных летающих объектах (НЛО). Например, она отреагировала так на метеоры.

"Это было очень круто. Но когда я увидела первый, я такая: "О, боже, что это было?" Я бросилась к моим коллегам в других модулях и говорю: "Я только что видела эту штуку, что-то яркое пронеслось внизу!" – поделилась Скотт воспоминаниями.

Коллеги объяснили ей, что скорее всего это был фрагмент космического мусора, сгоревший в атмосфере.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон на протяжении нескольких десятилетий распространял информацию про НЛО, чтобы отвлечь внимание от создания стелс-истребителей.

Согласно расследованию журналистов, в 1980-е годы солдат ВВС США посетил бар возле "Зоны 51", где находится военно-испытательная база. Солдат показал владельцу бара фотографии летающих тарелок, после чего СМИ начали писать о том, что американские войска тестируют инопланетные технологии.

Цель этих манипуляций заключалась в том, чтобы скрыть реальные разработки США на этой базе.

