17 октября, 23:00Общество
Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля
Женщина в Москве спасла котенка, которого обнаружила на трассе.
Сначала она хотела отвезти его в безопасное место и посадила в машину, однако испуганное животное залезло под приборную панель. Для того, чтобы не поранить кота, водитель заглушила автомобиль и вместе с друзьями дотолкала его до подземной парковки.
Специалистам пришлось почти полностью разобрать переднюю часть салона, чтобы вытащить котенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.