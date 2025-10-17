Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

Женщина в Москве спасла котенка, которого обнаружила на трассе.

Сначала она хотела отвезти его в безопасное место и посадила в машину, однако испуганное животное залезло под приборную панель. Для того, чтобы не поранить кота, водитель заглушила автомобиль и вместе с друзьями дотолкала его до подземной парковки.

Специалистам пришлось почти полностью разобрать переднюю часть салона, чтобы вытащить котенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

