Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 23:00

Общество

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

Жительница Москвы спасла котенка, который забрался под приборную панель автомобиля

"Вопрос спорный": зоозащитники призвали закрыть игровую комнату с мальтипу в ТЦ Москвы

Ветеринар рассказал, в каких случаях животное могут травмировать на груминге

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

"Активные граждане" выберут имя дельфиненку, который родился в "Москвариуме"

Хозяин двух сбежавших попугаев в Москве отказался забирать птиц домой

Ветеринары предупредили, что частые ласки негативно сказываются на здоровье питомца

Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Количество медведей в Подмосковье увеличилось в 5 раз

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Женщина в Москве спасла котенка, которого обнаружила на трассе.

Сначала она хотела отвезти его в безопасное место и посадила в машину, однако испуганное животное залезло под приборную панель. Для того, чтобы не поранить кота, водитель заглушила автомобиль и вместе с друзьями дотолкала его до подземной парковки.

Специалистам пришлось почти полностью разобрать переднюю часть салона, чтобы вытащить котенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика