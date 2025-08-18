Форма поиска по сайту

Новости

18 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

Жительница подмосковной деревни Ваютино развела на своем участке незаконный зоопарк. Недавно оттуда сбежал волкособ и несколько дней бродил по округе.

Разгуливающий по деревне волкособ шокировал жителей. Жители деревни были уверены, что зверь сбежал с того самого участка, однако хозяйка зоопарка все отрицала. Вскоре хищника отловили, но установить владельца не получилось.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
животныепроисшествиявидео

