Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 08:00

Общество

Аналитики выявили разницу в расходах на содержание кошек и собак

Аналитики выявили разницу в расходах на содержание кошек и собак

Новости регионов: медведя заметили на территории космодрома Восточный

Юные москвичи смогут выбрать имена для лосей, живущих в парке "Лосиный остров"

В Китае предложили заботиться о пандах за 243 тыс рублей в месяц

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал вес к зиме

Московские ветеринары спасли гигантскую летучую мышь

Говорящий ворон Карлуша стал звездой соцсетей и кино

Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

На Чукотке реакция моржей на надувную лодку удивила наблюдателей

Москвичам рассказали, как можно помочь бездомным животным

Исследование показало, что жители Москвы чаще выбирают кошек, а не собак в качестве домашних питомцев. Аналитики выяснили, что средние ежемесячные расходы на содержание кошки составляют 3–5 тысяч рублей, тогда как на собаку требуется от 5 тысяч рублей.

Основную часть затрат владельцев животных составляют расходы на питание. На втором месте находятся траты на ветеринарное обслуживание и здоровье питомцев, а на третьем – предметы гигиены и средств ухода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика