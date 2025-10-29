Аналитики выявили разницу в расходах на содержание кошек и собак

Исследование показало, что жители Москвы чаще выбирают кошек, а не собак в качестве домашних питомцев. Аналитики выяснили, что средние ежемесячные расходы на содержание кошки составляют 3–5 тысяч рублей, тогда как на собаку требуется от 5 тысяч рублей.

Основную часть затрат владельцев животных составляют расходы на питание. На втором месте находятся траты на ветеринарное обслуживание и здоровье питомцев, а на третьем – предметы гигиены и средств ухода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.