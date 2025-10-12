Огнеборцы ликвидировали пожар в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Огнеборцы ликвидировали пожар, который произошел в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел на 10-м этаже 12-этажного дома, который находится на Братиславской улице. В квартире загорелся балкон. До прибытия огнеборцев из помещения эвакуировался один человек.



На месте работали 32 специалиста и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в административном здании на улице Абдулманапова в дагестанском селе Карата. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, но затем она увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов". Сотрудники МЧС уже локализовали пожар.

