Пожар на складе ликвидирован в Электростали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на складе в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Пострадавших нет", – указали в пресс-службе.

О возгорании стало известно 11 октября. Инцидент произошел на Рабочей улице в Электростали. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате ЧП в здании частично обрушилась кровля. На месте работали 55 сотрудников и 17 единиц техники. Позже огнеборцам удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать открытое горение.

