Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 17:12

Происшествия

Пожар на складе ликвидирован в Электростали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на складе в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Пострадавших нет", – указали в пресс-службе.

О возгорании стало известно 11 октября. Инцидент произошел на Рабочей улице в Электростали. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

В результате ЧП в здании частично обрушилась кровля. На месте работали 55 сотрудников и 17 единиц техники. Позже огнеборцам удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать открытое горение.

Читайте также


происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика