Пожар произошел на складе в подмосковной Электростали

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар произошел на складе на улице Рабочая в подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России борются с огнем и защищают соседние строения от огня. На месте 55 сотрудников и 17 единиц техники", – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в результате пожара в здании произошло частичное обрушение кровли. В тушении применяется высотная техника.

По последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Открытое горение ликвидировали.

Ранее пожар произошел в центре Москвы – в пристройке к двухэтажному административному зданию в Денежном переулке загорелись оборудования вентиляции. Люди успели эвакуироваться до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

До этого пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание было выявлено в квартире, которая находилась на 11-м этаже в доме на улице Коненкова.