Пожар произошел в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оборудования вентиляции загорелись в пристройке к двухэтажному административному зданию в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было зафиксировано в здании в Денежном переулке. Люди успели эвакуироваться еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К настоящему моменту огонь удалось локализовать. Пожарные продолжают работать на месте происшествия для полной ликвидации возгорания.

Ранее пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание было выявлено в квартире, которая находилась на 11-м этаже в доме на улице Коненкова. На месте работали 28 огнеборцев и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Им удалось потушить пламя.