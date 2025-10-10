10 октября, 21:48Происшествия
Пожар произошел в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оборудования вентиляции загорелись в пристройке к двухэтажному административному зданию в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Возгорание было зафиксировано в здании в Денежном переулке. Люди успели эвакуироваться еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
К настоящему моменту огонь удалось локализовать. Пожарные продолжают работать на месте происшествия для полной ликвидации возгорания.
Ранее пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание было выявлено в квартире, которая находилась на 11-м этаже в доме на улице Коненкова. На месте работали 28 огнеборцев и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Им удалось потушить пламя.
