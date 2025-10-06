Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы

Фото: 123RF/tsuguliev

Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание на улице Покровке в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

"Пострадавших нет", – добавили в МЧС.

О пожаре на чердаке одноэтажного административного здания стало известно вечером 6 октября. По данным СМИ, возгорание произошло в объекте культурного наследия – доме начала XIX века.

До момента прибытия пожарных помещения здания самостоятельно покинули 5 человек. На месте ЧП работали 39 специалистов и 12 единиц специальной техники.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на Варшавском шоссе. Уточнялось, что пожар произошел в квартире на 6-м этаже здания, также загорелась обшивка балкона 7-го этажа. Огонь охватил 28 квадратных метров.

