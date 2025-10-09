Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было выявлено в квартире, которая находится на одиннадцатом этаже в доме на улице Коненкова. В настоящее время на месте задействованы 28 огнеборцев и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее на чердаке одноэтажного административного здания произошел пожар. По данным СМИ, возгорание было зафиксировано в объекте культурного наследия – доме начала XIX века.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 5 человек. Спустя время пламя удалось потушить. В результате никто не пострадал. На месте ЧП работали 39 специалистов и 12 единиц специальной техники.

