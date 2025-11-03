График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

03 ноября, 00:10

Город

"Новости дня": строители обновили фасад и восстановили кирпичную кладку дома в Перово

Капитальный ремонт продолжается в доме № 28 на Перовской улице. Строители уже завершили основные работы по фасаду: утеплили его, восстановили кирпичную кладку, отремонтировали балконы и заменили отливы. Сейчас на стадии завершения находятся укладка полов в подъездах и восстановление лестниц.

Жители дома отмечают значительные улучшения. В квартирах заменили старые чугунные радиаторы на новые биметаллические и поменяли трубы. Также на входе в подъезд установили новые герметичные железные двери вместо старых деревянных. Капиремонт проводят в рамках городской программы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

городвидео

