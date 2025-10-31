Вице-президент РСТ: Москва интересна для туристов круглый год

Фото: depositphotos/Lenorlux

Москва интересует туристов круглый год. Об этом Агентству "Москва" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Туризм очень важен для экономики Москвы, так как количество как внутренних путешественников, так и путешественников из-за рубежа из года в год растет от 15 до 30%", – отметил вице-президент РСТ.

Он отметил, что благодаря одному туристу в городе появляются четыре рабочих места, так как путешественники используют такси, останавливаются в отелях, ходят в рестораны и музеи. Это помогает увеличить поступление налогов и доходов от туризма.

"Поэтому опыт Мостуризма и правительства Москвы по поддержке туризма – он приносит свои плоды", – добавил Горин.

По его словам, столица привлекает деловых и классических туристов благодаря фестивалям, форумам, конференциям и премьерам. Кроме того, столица подходит для посещения в любое время года. У событий "Лето в Москве" и "Путешествие в Рождество" есть заранее известная программа, поэтому путешественники выбирают для себя подходящие мероприятия.

Вице-президент РСТ обратил внимание и на уникальную московскую архитектуру и сезонные украшения, а также на разнообразие ресторанов, которые привлекают путешественников со всего мира. Также высока и доля деловых туристов, что говорит о том, что Москва является не только туристическим, но и деловым центром.

