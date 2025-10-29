Форма поиска по сайту

29 октября, 16:30

Город

Второй этап благоустройства территории стартовал у будущего вокзала Серп и Молот

В Москве начался второй этап благоустройства территории вокруг строящегося вокзала Серп и Молот. Транспортный хаб объединит МЦД-2 и МЦД-4, метро и наземный транспорт, создав удобные пересадки для пассажиров.

По словам заместителя начальника управления департамента капитального ремонта Алексея Чистякова, в рамках работ Гжельский переулок станет пешеходным, появятся две новые зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

