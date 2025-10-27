Две новые набережные появятся в Мнёвниковской пойме в Москве. Их создадут как общественные пространства для прогулок местных жителей и гостей района.

На набережных построят спортивный пирс, причал и различные площадки. По мнению экспертов, ключевое преимущество таких зон – беспрепятственный и безопасный доступ к воде, а также отделение прогулочных маршрутов от транспортных потоков с помощью зеленых насаждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.