27 октября, 11:30

Город

Две новые набережные появятся в Мнёвниковской пойме

Две новые набережные появятся в Мнёвниковской пойме в Москве. Их создадут как общественные пространства для прогулок местных жителей и гостей района.

На набережных построят спортивный пирс, причал и различные площадки. По мнению экспертов, ключевое преимущество таких зон – беспрепятственный и безопасный доступ к воде, а также отделение прогулочных маршрутов от транспортных потоков с помощью зеленых насаждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

