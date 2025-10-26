Форма поиска по сайту

26 октября, 13:00

Транспорт

"Новости дня": пять новых электробусов вышли на кольцевой маршрут северо-востока Москвы

Пять новых электробусов вышли на кольцевой маршрут Т-29 северо-востока Москвы. Они курсируют от станции метро "Владыкино" до станции "Петровский парк" и обратно.

Ключевые остановки, на которых можно сесть в новый транспорт, находятся у станций метро "Фонфизинская" и "Дмитровская". Также электробус останавливается на Савеловском вокзале и у станции метро "Динамо".

Подробнее – в программе "Новости дня".

