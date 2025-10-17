Целый ряд запретов для электросамокатчиков хотят ввести в России. В частности, в Госдуме предложили штрафовать их за езду по тротуарам. Это коснется и тех, кто управляет электровелосипедом.

Кроме того, депутаты предложили запретить пользоваться телефоном без гарнитуры во время управления самокатом или велосипедом. Также электросамокатчиков хотят обязать спешиваться не только при пересечении дороги по пешеходному переходу, но и в подземных переходах и в жилых зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.