На Замоскворецкую линию метро вышел 40-й поезд "Москва-2024"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном метро приняли 40-й современный поезд "Москва-2024". Он вышел на Замоскворецкую линию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"Сегодня около 79% поездов метро современного поколения. Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%", – приводятся слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что в 2026 году столичное метро получит более 350 вагонов серии "Москва-2026", а в ближайшие три года – свыше тысячи.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о закупке более 700 вагонов "Москва-2026" в 2026–2027 годах. Сначала они появятся на Троицкой и Замоскворецкой линиях метро, позже смогут выйти и на другие ветки.

Составы будут обслуживать по контракту жизненного цикла – в течение 30 лет компания-производитель будет полностью отвечать за техническое состояние поездов и их готовность к выходу на линию.

