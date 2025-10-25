Новый маршрут электробусов появится в Москве с 2 ноября

Транспортное оснащение города продолжает активно развиваться в Москве. С 2 ноября появится новый прямой маршрут М20. Он заменит два старых – № 157 и 157к.

Новые электробусы будут ходить от Киевского вокзала до Беловежской улицы, и ждать их придется меньше. Теперь дорога на работу и по делам станет удобнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



