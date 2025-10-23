"Новости дня": пять новых электробусов вышли на кольцевой маршрут северо-востока Москвы

Пять новых электробусов вышли на кольцевой маршрут т29 северо-востока Москвы. Они курсируют от станции метро "Владыкино" до станции "Петровский парк" и обратно.

В отличие от старой версии, новый электробус может пройти без подзарядки в 2 раза дольше. Транспорт оснащен электроотопителями, в нем установлены сенсорные кнопки открытия дверей, а освещение адаптируется под время суток.

Подробнее – в программе "Новости дня".