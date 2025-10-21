Форма поиска по сайту

21 октября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии

Новости Москвы: станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии

В Москве продолжается строительство новой станции метро "Гольяново" на Арбатско-Покровской линии. Она появится в центре одноименного района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Открытие станции поможет разгрузить Щелковское шоссе, а метро станет ближе для 230 тысяч москвичей.

Также на Сиреневом бульваре завершается демонтаж 3 старых домов. На этих площадках скоро стартует строительство современных жилых комплексов для участников программы реновации.

Кроме того, проезд по шоссе Энтузиастов станет быстрее благодаря новой эстакаде. Ее строят на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. На маршруте длиной более 200 метров будет по три полосы движения в каждом направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрореновациягородвидеоМаксим Шаманин

