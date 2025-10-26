Специальную экскурсию подготовили для участников проекта "Московское долголетие". В Третьяковской галерее на Крымском Валу запустили тематический маршрут "Семь секретов долголетия в шедеврах Третьяковской галереи", где через картины Александра Герасимова, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки и других художников-долгожителей рассказывают о гармонии, активной жизни и смысле долголетия.

Экскурсии проходят четыре раза в неделю и доступны бесплатно для москвичей старшего возраста до 15 декабря. По словам участников проекта, такие занятия помогают не только заново открыть известные полотна, но и найти личные параллели, вдохновение и новые смыслы через общение с искусством.

