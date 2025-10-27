27 октября, 07:30Транспорт
На трассах М-11 и М-4 ввели зимний скоростной режим
С 27 октября на некоторых трассах вводится зимний скоростной режим. Изменения касаются платных дорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон". Теперь вместо максимальных 130 километров в час можно ехать 110.
На участке обхода Ефремова в Тульской области скорость понизили до 90 километров в час. В компании "Автодор" сообщили, что новые ограничения помогут повысить безопасность движения в зимних погодных условиях. Привычные скоростные лимиты планируют вернуть в апреле.
