На трассах М-11 и М-4 ввели зимний скоростной режим

С 27 октября на некоторых трассах вводится зимний скоростной режим. Изменения касаются платных дорог М-11 "Нева" и М-4 "Дон". Теперь вместо максимальных 130 километров в час можно ехать 110.

На участке обхода Ефремова в Тульской области скорость понизили до 90 километров в час. В компании "Автодор" сообщили, что новые ограничения помогут повысить безопасность движения в зимних погодных условиях. Привычные скоростные лимиты планируют вернуть в апреле.

