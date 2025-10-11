11 октября, 04:15Город
"Новости дня": две новые пешеходные зоны появились на Даниловской и Павелецкой набережных
В Даниловском районе Москвы завершилось благоустройство двух набережных – Даниловской и Павелецкой. Вдоль Москвы-реки расширили тротуары, проложили велодорожки с понятной разметкой и установили новые скамейки для отдыха.
Работы прошли в рамках масштабной программы по организации прибрежных территорий. Всего на правом берегу реки, от Садового кольца до Нагатинского затона, обновили 6 набережных общей протяженностью более 11 километров.
Подробнее – в программе "Новости дня".