Наружные стены обрушились в психоневрологическом интернате на Кубани

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

В Краснодарском крае обрушились наружные стены Константиновского психоневрологического интерната, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 10 октября при проведении работ по укреплению фундамента интерната – обрушилась наружная стена здания корпуса № 1. В результате ЧП пострадала 62-летняя постоялица.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой планируется оценить качество проведения ремонтных работ.

В ведомстве также уточнили, что 76 постояльцев аварийного корпуса переселены в другие помещения.

Ранее в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы № 5. В момент ЧП в здании людей не было. По факту произошедшего организовала проверку прокуратура, следователями было возбуждено уголовное дело о халатности.

Отмечалось, что решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией.