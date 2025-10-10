NTK: в Мадриде женщина погибла под завалами здания, зайдя в туалет в неудачный момент

Фото: 123RF/picsperfect

Женщина погибла во время обрушения шестиэтажного здания в Мадриде, когда зашла в туалет. Об этом сообщает портал Need to Know (NTK) со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Уточняется, что женщина, руководившая перестройкой здания в отель, зашла в туалет на первом этаже в тот момент, когда произошел обвал. При этом ее кабинет уцелел. Всего в результате трагедии погибли 4 человека.

Жертв могло быть больше, так как на объекте находилось около 40 рабочих, заявил глава компании Anka Demoliciones Даниэль Анка. По словам анонимных очевидцев, многие рабочие вышли на улицу из-за дождя, что спасло им жизнь. Один из выживших Дукара Саб заявил, что не понимает, как спасся. По его словам, он находился наверху во время обрушения.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда отметил, что старое здание было неустойчивым, а строительные работы велись с мониторингом конструкций. Он предположил, что к ЧП могло привести складирование материалов на шестом этаже.



Ранее обрушение конструкций произошло в подмосковном Красногорске в ходе сноса остатков горнолыжного комплекса "Снежком". Из-за этого в домах в микрорайоне Павшинская Пойма пропали свет и интернет. Позже подача электроэнергии в жилые здания была восстановлена.

