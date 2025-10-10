Сильный туман опустится на Москву пятую ночь подряд

В Москве пятую ночь подряд ожидается сильный туман, с видимостью местами не более 100–500 метров. Ситуацию осложнят дожди и сильный ветер, которые принесет самый мощный циклон этой осени "Барбара".

Уже к 13 октября он может обрушить на город первый мокрый снег с ливнями. По прогнозам синоптиков, непогода задержится как минимум на неделю. За это время может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.