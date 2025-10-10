Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября, 18:15

Общество

Сильный туман опустится на Москву пятую ночь подряд

Метеорологи сообщили об отсутствии сильных морозов зимой в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 11 октября

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона "Барбара", накрывшего Москву

Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

В программе "Москва сегодня" расскажут про столичный центр "Профессии будущего"

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в январе – феврале 2026 года

Сильные дожди и ветер придут в Москву на следующей неделе

Сезон гриппа еще не наступил в столичном регионе

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

В Москве пятую ночь подряд ожидается сильный туман, с видимостью местами не более 100–500 метров. Ситуацию осложнят дожди и сильный ветер, которые принесет самый мощный циклон этой осени "Барбара".

Уже к 13 октября он может обрушить на город первый мокрый снег с ливнями. По прогнозам синоптиков, непогода задержится как минимум на неделю. За это время может выпасть до половины месячной нормы осадков.

