Атлантический циклон накроет Москву

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мощный атлантический циклон будет определять погоду в Москве в ближайшие дни, заявила RT ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, 27 октября на одном из атмосферных фронтов циклона появится самостоятельный циклон, который будет смещаться в сторону Москвы и принесет дожди. Позднякова отметила, что в ночь на 28 октября может выпасть до 10 миллиметров осадков.

"Завтра (28 октября. – Прим. ред.) днем фронтальная система будет уходить на восток, поэтому завтра небольшой дождь только временами", – уточнила синоптик.

Эксперт добавила, что больше всего осадков выпадет на Черноземье.

"А нам (в Москве. – Прим. ред.) достанется в меньшей степени. Сегодня (27 октября. – Прим. ред) к вечеру он проявит себя кратковременным дождем", – сказала собеседница издания.

Она уточнила, что на температуру циклон существенно влиять не будет. В Москве 27 октября прогнозируется от 8 до 10 градусов, а ночью – от 4 до 6 градусов. На следующий день воздух охладится до 6–8 градусов.

"В последующие дни минимальная температура начнет постепенно понижаться. К концу рабочей недели, а это суббота (1 ноября. – Прим. ред.), преобладающая температура в ночные часы – 0–5 градусов, а дневная – 1–6 градусов", – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что снежный покров появился на 55–60% территории России. В то же время на юге Сибири, в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях температура повысилась, из-за чего 1–2 сантиметра снега растаяли. На этой неделе снег в некоторых регионах страны также подтает.