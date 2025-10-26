Синоптик Вильфанд: снег покрыл 55–60% территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров наблюдается уже на 55–60% территории России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Связано уменьшение территории с тем, что на юге Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях температура повысилась и 1–2 сантиметра снега растаяло", – пояснил Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе снег в некоторых регионах также подтает.

Между тем первый снег в Москве может выпасть в начале ноября, рассказала ранее главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, в конце октября в городе ожидается теплая погода. Однако уже в первые пять дней ноября прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, возможны дождь и мокрый снег.

При этом в столице уже началось предзимье. Столбик термометра опустился ниже 5 градусов. В частности, в среду, 22 октября, на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 4,3 градуса.