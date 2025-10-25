Форма поиска по сайту

25 октября, 23:08

Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 10:00 26 октября в Москве ожидается сильный дождь и ветер, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

Усиление южного ветра ожидается с порывами до 15 метров в секунду, предупредили в ведомстве.

Жителям и гостям города, которые будут управлять автомобилем, посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, необходимо избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений или опережений.

Пешеходам стоит избегать рекламных щитов и шатких конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что первый снег в Москве выпадет в начале ноября. Она отметила, в конце октября в городе ожидается теплая погода. По ее словам, отрицательных температур ночью не будет фиксироваться. Однако уже в первые пять дней ноября прогнозируются осадки в смешанной фазе. В частности, возможен дождь, мокрый снег и похолодание до минусовых значений в ночные часы.

обществопогодагород

