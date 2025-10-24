Москвичам рекомендовали заменить автошины в первые ноябрьские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые выходные ноября – оптимальное время для замены летних автомобильных шин на зимние в столичном регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже 2,5 градуса" – пояснил синоптик.

По его прогнозу, в длинные ноябрьские выходные сохранится относительно теплая погода: от 0 до 5 градусов – ночью и от 3 до 8 градусов – днем с периодическими дождями.

Он добавил, что после 5 ноября похолодает. В город вернутся ночные заморозки, осадки периодически будут идти в смешанной фазе, в дневные часы температура едва достигнет 5 градусов.

При этом в предстоящие выходные, 25 и 26 октября, в столице столбик термометра покажет 7–12 градусов, что на 4–5 градусов выше средних показателей за многие годы. Тем не менее Леус подчеркнул, что комфортной такую погоду назвать нельзя.

"В теплом секторе циклона она будет облачной и ветреной, с локальными дождями и очень низким атмосферным давлением", – предупредил он.

Вместе с тем в воскресенье, 26-го числа, показания барометров окажутся на 11–13 единиц ниже нормы.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что предстоящей зимой в Москве выпадет больше снега, чем в предыдущие годы. Наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами ожидается в столице после 15 ноября. В этот же период в городе может сформироваться снежный покров.