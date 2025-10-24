Форма поиска по сайту

24 октября, 10:30

Транспорт

Движение ограничили из-за ремонта Воробьевского путепровода на западе Москвы

На западе Москвы идут работы по капитальному ремонту Воробьевского путепровода. Он находится на пересечении улицы Косыгина и проспекта Вернадского.

Из-за работ изменена схема дорожного движения. Нельзя повернуть с дублера проспекта Вернадского в сторону смотровой площадки и в направлении Мичуринского проспекта.

Для удобства пешеходов организованы дополнительные переходы. Работы по ремонту планируют завершить в третьем квартале 2026 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

