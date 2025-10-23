Житель Липецка подал в суд на магазин из-за 15 рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Житель Липецка подал в суд на магазин, потому что напиток на кассе оказался дороже на 15 рублей, чем на витрине. Об этом сообщает RT со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Липецкой области.

Работники магазина объяснили покупателю, что на ценнике указана стоимость с учетом скидки и предложили применить скидочную карту. Они извинились и пытались отдать товар бесплатно.

Однако мужчина отказался, сфотографировал ценник, купил напиток и обратился в суд. Позже иск отклонили, а покупателя обязали оплатить судебные издержки на сумму 40 тысяч рублей. Его действия расценили как злоупотребление законом "О защите прав потребителей". Суд принял во внимание, что магазин пытался урегулировать конфликт.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" внесли в ГД законопроект о бесплатном товаре за неверную цену. Инициатива может дополнить закон "О защите прав потребителей". Она призвана бороться с ситуациями, когда цена товара на кассе выше, чем на ценнике. Согласно предложенной норме, гражданин сможет вернуть потраченные деньги без возврата товара продавцу.

