Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 12:10

Транспорт

"Новости дня": бесплатное питание может появиться в российских поездах

"Новости дня": бесплатное питание может появиться в российских поездах

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Специалисты проложат 17 км Троицкой линии метро в Москве до 2029 года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 октября

"Новости дня": строительство южного участка Троицкой линии метро началось в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

"Новости дня": в Москве началось строительство южного участка Троицкой линии метро

"Новости дня": почти 300 км дорог построят в Москве в ближайшие годы

Шестой поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на Ярославском направлении МЖД

Новости регионов: зимний скоростной режим введут на федеральных трассах с 27 октября

Бесплатное питание может появиться в российских поездах. Это касается ситуаций, когда возникает задержка состава из-за ремонта или погодных условий.

В список услуг по аналогии с авиаперевозчиками предложили включить прохладительные напитки и горячее питание, а также хранение багажа и гостиницу с бесплатным трансфером.

Подобное нововведение потребует дополнительных расходов, а значит, может привести к повышению стоимости билетов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика