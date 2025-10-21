21 октября, 12:10Транспорт
"Новости дня": бесплатное питание может появиться в российских поездах
Бесплатное питание может появиться в российских поездах. Это касается ситуаций, когда возникает задержка состава из-за ремонта или погодных условий.
В список услуг по аналогии с авиаперевозчиками предложили включить прохладительные напитки и горячее питание, а также хранение багажа и гостиницу с бесплатным трансфером.
Подобное нововведение потребует дополнительных расходов, а значит, может привести к повышению стоимости билетов.
