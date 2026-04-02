В России предложили приостанавливать работу коллекторов на 90 дней за нарушения

Введение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ статьи о приостановке деятельности агентств по взысканию долгов на срок до 90 суток за нарушения закона может стать более действенной мерой, чем штрафы. Об этом в интервью ТАСС заявила член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

Сенатор подчеркнула, что текущие штрафы по статье 14.57 КоАП РФ (от 50 до 500 тысяч рублей) для крупных игроков рынка превратились в "рядовые операционные издержки", лишившись превентивной функции. Предлагаемый механизм позволил бы ФССП оперативно блокировать кол-центры нарушителей.

Уваркина уточнила, что наиболее частыми нарушениями со стороны коллекторских агентств являются взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, психологическое давление, разглашение персональных данных, а также привлечение к сбору долгов лиц с непогашенной судимостью или находящихся за пределами РФ.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля снизили предельный размер переплаты по микрозаймам с 130 до 100%. Нововведение касается потребительских займов на срок до одного года и направлено на ограничение максимальной суммы переплаты.