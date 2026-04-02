Кратковременный дождь ожидается в столице 2 апреля

Кратковременный, местами умеренный, дождь ожидается в Москве в четверг, 2 апреля, сообщил Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит плюс 16–18 градусов. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от плюс 13 до 18 градусов.

Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что небольшой дождь ожидается в Подмосковье в Вербное воскресенье. Кроме того, в ночь на 5 апреля может похолодать до 0 градусов. Ветер ожидается восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.